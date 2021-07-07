За попередньою інформацією, чоловік не зміг перетнути кордон через проблеми з документами.

На пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Нємєцке" (кордон зі Словаччиною) громадянин Чехії підпалив своє авто та намагався втекти на територію України. Його затримали українські прикордонники.

Про інцидент повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола. За його словами, авто Škoda Octavia спалахнуло на словацькій частині пункту пропуску.

"За попередньою інформацією, власник автомобілю на іноземній реєстрації не зміг перетнути кордон через проблеми із документами, а після цього намагався втекти на українську територію, де його й затримали українські прикордонники та одягли на нього кайданки. За моєю інформацією - чоловік громадянин Чехії", - повідомив Глагола.

Наразі словацькі прикордонники віддали паспорти усім автомобілям в черзі і порадили їхати на інші пункти пропуску.

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Раніше Словаччина змінила порядок пропуску іноземців на свою територію.

відповідно до наданої інформації, особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до "червоного" списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на урядовому веб-сайті.

Подорожнім радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступу до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску немає.

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Автор: Дмитро Захаров