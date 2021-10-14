У будівлі розташовані офіси кількох громадських організацій.

У Чернівцях невідомі облили нечистотами фасад будівлі, в якій розміщений Український народний дім.

Як повідомив кореспондента УНІАН голова товариства Володимир Старик, інцидент стався напередодні.

За його словами, невідомі облили нечистотами фасад приміщення на вулиці Якоба фон Петровича, де саме розміщено табличку із написами "Український народний дім" та "Організація українських націоналістів".

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За словами Старика, востаннє подібний інцидент у Чернівцях стався у 2014 році - тоді обливали пам’ятник Буковинському куреню, тоді ще тривала Революція гідності.

"Чи сьогоднішній інцидент може означати, що починається якась революція? Побачимо", – зауважив Старик.

Довідка УНІАН. Український народний дім у Чернівцях – це найстаріша громадська організація в Чернівецькій області. Статут товариства був затверджений 22 січня 1884 року крайовим урядом Буковини, яка на той час входила до складу Австро-Угорщини. Український народний дім з моменту створення відігравав важливу роль у відродженні української мови та ідентичності.

Наразі на базі Українського народного дому працює соціальне партнерство, яке включає шість громадських організацій.

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Автор: Микола Кобилюк