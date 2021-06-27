У день вручення дипломів до жінки прийшов обурений батько одного з випускників.

У Новоселицькому медичному коледжі в день вручення дипломів на завучку та за сумісництвом кураторку однієї з груп вилили відро нечистот.

Як розповіли ввечері у суботу, 26 червня, у відділі комунікації поліції Чернівецької області, 33-річна жінка звернулася до правоохоронців напередодні. За словами поліції, вона повідомила, що незнайомі особи облили її брудною водою біля Будинку культури, куди вона була запрошена на захід. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Слідчо-оперативна група приїхала на місце та опитала учасників інциденту.

"Цього дня 45-річний буковинець разом зі своєю 20-річною донькою прийшли до Будинку культури міста Новоселиця, де відбувався випускний вечір, та з відра облили брудною водою викладачку одного із навчальних закладів. Таким чином люди намагалися показати своє невдоволення освітянці, яка начебто вимагала неправомірну вигоду за успішну здачу заліку студентом", - розповіли поліцейські.

Зараз відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. За скоєне порушникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

На оприлюдненому в мережі відео видно, як чоловік підходить до святково вдягненої жінки, бере до рук відро та виливає на неї щось коричневого кольору з криком "Це тобі за сина!". Поруч у цей час перебувають кілька молодих людей у костюмах.

"Вкрала, скотино, чотири роки життя його! Це тобі за сина, г***о це, зрозуміла! За його диплом! Ти мене почула? Ти мене почула, скотино? Оце г***о тобі за сина! 300 євро тобі дати? Я тобі дам 300 євро, скотино!" - Кричав чоловік.

Жінка у відповідь плакала та говорила, що нічого його синові не зробила.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

В описі до відео зазначається, що все сталося 25 червня в Новоселицькому медичному коледжі на врученні дипломів. Постраждала жінка - кураторка групи й завучка коледжу Ганна Москалюк, а чоловік - обурений поборами батько одного з випускників.

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Автор: Катерина Комолова