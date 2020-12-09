У Дніпрі під бетонною плитою загинув чоловік / фото ДСНС
У Дніпрі чоловіка на смерть придавило бетонною плитою.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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Як повідомляється, виклик до служби порятунки надійшов сьогодні о 10:55.
Прибувши до місця виклику, надзвичайники під бетонною плитою виявили чоловіка без ознак життя. За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники дістали тіло чоловіка та передали працівникам Нацполіції.
Деталі події встановлюють правоохоронні органи.
Врятувати чоловіка не вдалося / фото ДСНС
У середмісті Дніпра на чоловіка впала бетонна плита
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