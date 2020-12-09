Деталі події встановлюють правоохоронні органи.

У Дніпрі чоловіка на смерть придавило бетонною плитою.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Як повідомляється, виклик до служби порятунки надійшов сьогодні о 10:55.

Прибувши до місця виклику, надзвичайники під бетонною плитою виявили чоловіка без ознак життя. За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники дістали тіло чоловіка та передали працівникам Нацполіції.

Деталі події встановлюють правоохоронні органи.

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Автор: Катерина Лиманська