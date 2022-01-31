Водій та пасажири помітно нервувалися під час розмови з правоохоронцями.

У Дніпрі патрульні поліцейські знайшли наркотики у людей, яких попросили бути свідками.

Про це повідомляють у патрульній поліції Дніпра.

Інцидент стався 20 січня. Інспектори шукали свідків для оформлення адміністративного протоколу на водія, який мав ознаки сп'яніння.

Вони зупинили Mercedes Benz, але побачили, що водій та двоє пасажирів помітно нервують. Тоді поліцейські провели поверхневу перевірку водія, пасажирів та автомобіля.

Читайте також"Продавали мед" й грабували: на Львівщині чоловік та жінка вбили пенсіонерку (відео)На підлозі салону патрульні знайшли коробку, всередині якої лежала велика кількість згортків в ізоляційній стрічці. У пасажирів були сліп-пакети з речовинами, схожими на наркотичні.

Слідчі вилучили 105 сліп-пакетів із речовиною, схожою на наркотичну, з коробки, 19 подібних сліп-пакетів у пасажирки та 5 у пасажира. Усіх доставили до відділку поліції для з'ясування обставин.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську поліцейські знайшли наркотики у чоловіка, який заявив про крадіжку телефона.

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