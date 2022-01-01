Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Поліцейські Харківщини затримали чоловіка, який через Інтернет-магазин торгував небезпечним наркотиком.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП Харківської області.

Читайте такожУ центрі Миколаєва Діда Мороза і сніговика "спіймали" на незвичайному порушенні ПДР (відео)Чоловік ховався за псевдонімом "Дід Мороз" і через мережу розповсюджував наркотичну речовину PVP (альфа-піролідинопентіофенон). Під час обшуків у нього вилучили наркотиків на чверть мільйона гривень.

Разом із правоохоронцями "Дід Мороз" шукав власні "закладки" з наркотиками. Він показав місця, де ховав "товар". Там знайшли 40 пакунків.

"Зловмисник затриманий. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили в поліції.

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