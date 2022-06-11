Зрадник розраховував отримати "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

У Дніпрі спецслужби затримали російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Служби безпеки України.

Встановлено, що його "зв’язковим" у РФ був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тис. підписників. Агент звертався до нього за сприянням у призначені на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Іншого зрадника затримали на Донеччині. Він передавав ворогу інформацію щодо позицій ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури на території Краматорського району.

Своєю чергою, у Житомирській області Службі безпеки України знешкодила групу ворожих інтернет-агентів, до якої входив громадянин Російської Федерації. Зловмисники поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України.

Також на території регіону викрито ворожих агітаторів, які публічно закликали місцевих жителів підтримати окупантів і виправдовували їхні злочини.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі Служба безпеки України піймала російського шпигуна.

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