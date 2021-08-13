Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Правоохоронці в Дніпрі затримали серійних злодіїв. Вони грабували невеликі кафе та магазини.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Всього затримали шість чоловіків. Вони на світанку вривалися в кафе та магазини й виносили все цінне, в тому числі сейфи, техніку, а також готівку з каси.

За даними поліції, підозрювані причетні як мінімум до чотирьох крадіжок, але на їхньому рахунку можуть бути близько двох десятків епізодів. Зараз цю інформацію перевіряють. Затриманим від 25 до 50 років. Під час обшуків у них знайшли пістолет, гранату та обріз мисливської рушниці.

Слідчі вже повідомили про підозру затриманим за частиною 3 статті 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Первомайському районі Миколаївської області правоохоронці викрили членів організованої групи, учасники якої тонами викрадали газ з вагонів-цистерн поїздів. Угруповання налічувало понад 10 осіб у віці від 17-ти до 44-х років. Зазначається, що серед фігурантів були співробітники воєнізованої охорони

Автор: Анастасія Горбачова