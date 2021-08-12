Угруповання налічувало понад 10 осіб, серед фігурантів – співробітники воєнізованої охорони.

У Первомайському районі Миколаївської області правоохоронці викрили членів організованої групи, учасники якої тонами викрадали газ із вагонів-цистерн потягів.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області, угруповання налічувало понад 10 осіб віком від 17-ти до 44-х років.

Зазначається, що серед фігурантів були співробітники воєнізованої охорони (ВОХР), які за грошову винагороду дозволяли вчиняти крадіжки газу з вагонів-цистерн в районі залізничної станції Первомайського району. Заробітки зловмисників у місяць могли становити до мільйона гривень.

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За словами начальника ГУНП у Миколаївській області Сергія Шайхета, суть схеми полягала у наступному: водій потяга залишав вагони в обумовленому місці. Там вже чекали інші фігуранти на спеціально орендованій вантажівці, які приєднували обладнання та відкачували газ.

"Потім крадений газ у супроводі організатора доставляли на підконтрольні заправні станції. У ході проведення розшукових заходів була встановлена територія ферми, на якій приховувались знаряддя злочину, а також автомобіль газовоз, що перебував там перед викраденням газу з цистерн. Поліцейські задокументували ряд таких фактів", - розповів він.

11 серпня правоохоронці провели масштабну спецоперацію із викриття учасників угруповання.

У результаті низки обшуків поліцейські вилучили грошові кошти, комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти, зброю, набої до неї, вантажний транспортний засіб, наркотичні засоби та інші речові докази.

За відомостями поліції, дев’ятьом фігурантам слідчі повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України), за що зловмисники ризикують провести за ґратами до дванадцяти років із конфіскацією майна.

"Злочинними діями суб’єктам господарювання спричинено шкоду на близько півмільйона гривень, остаточна сума буде встановлена після проведення відповідних експертиз", - додали у відомстві.

За інформацією поліції, раніше правоохоронцями вже були затримані двоє з фігурантів.

"Дізнавшись про це, організатор угруповання, колишній депутат міськради, вирішив запропонувати начальнику місцевої поліції 5 тисяч доларів за непритягнення його подільників до кримінальної відповідальності, тобто закриття кримінального провадження, повернення вилученого автомобіля та не перешкоджання його подальшій злочинній діяльності", - розповіли у відомстві.

Про спробу підкупу керівник Первомайського районного відділу поліції повідомив внутрішню безпеку поліції, співробітники якої спільно за слідчими 11 серпня затримали 42-річного фігуранта під час передачі обіцяної суми. Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання до восьми років ув’язнення.

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Автор: Світлана Макринська