Сутички з побиттям журналістів сталися під час демонтажу конструкцій з рекламою.

У Дніпрі судитимуть трьох працівників комунального підприємства, які звинувачуються в побитті журналістів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у липні на проспекті Пушкіна у місті Дніпро під час демонтажу спеціальних конструкцій зовнішньої реклами між працівниками КП "Муніципальна варта" Дніпровської міськради та журналістами, які проводили відеозйомку цих робіт, виник конфлікт.

"В ході сутичок троє працівників комунального підприємства висловлювались нецензурною лайкою на адресу журналістки та оператора з вимогою припинити зйомку. Після цього вони нанесли оператору не менше десяти ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження, та розбили відеокамеру", - йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт відносно трьох осіб за умисне заподіяння журналістам легких тілесних ушкоджень та перешкоджання їх законній професійній діяльності (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 345-1 та ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171 КК України) скеровано до суду.

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Окрім того, прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян за вчинення хуліганських дій під час сутичок між працівниками КП та журналістами (ч. 3 ст. 296 КК України).

Також триває розслідування у ще одному кримінальному провадженні щодо побиття іншого журналіста, який проводив відеозйомку на місці конфлікту (ч. 2 ст. 345-1 та ч. 1 ст. 171 КК України). Встановлюються всі обставини злочинів та причетні особи.

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Автор: Світлана Макринська