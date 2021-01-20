Струмінь холодної води за лічені секунди залив частину платформи.

На одній зі станцій метро Харкова прорвало трубу водогону.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, струмінь холодної води за лічені секунди залив частину платформи. Ошелешені пасажири зафільмували підтоплення на телефон.

На відео можна побачити, як потоки води ллються з балкону просто на перон та рейки, нагадуючи справжній водоспад.

Попри надзвичайну ситуацію, рух поїздів не обмежували, станцію не зачиняли. Воду з перону прибрали, а робітники взялися за ремонт пошкодженої труби.

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Автор: УНІАН