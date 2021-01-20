В метро Харкова прорвало трубу водогону / скріншот з відео
На одній зі станцій метро Харкова прорвало трубу водогону.
Читайте такожУ Харкові на ринку обвалився асфальт (відео)
Як йдеться в сюжеті ТСН, струмінь холодної води за лічені секунди залив частину платформи. Ошелешені пасажири зафільмували підтоплення на телефон.
На відео можна побачити, як потоки води ллються з балкону просто на перон та рейки, нагадуючи справжній водоспад.
Попри надзвичайну ситуацію, рух поїздів не обмежували, станцію не зачиняли. Воду з перону прибрали, а робітники взялися за ремонт пошкодженої труби.
У харківському метро прорвало трубу водогону
Вас також можуть зацікавити такі новини
- "Тече річка невеличка": у Києві через зливу затопило одну зі станцій метро (фото, відео)
- "Примусовий аквапарк": у Києві житловий будинок залило водою через прорвані труби (відео)
- Напівроздягнена пасажирка київського метро влаштувала танці з елементами тверка (відео)
- У Харкові чоловіка смертельно травмував холодильник, який він намагався вкрасти (фото 18+)
- На Хрещатику у Києві помітили напівголих промоутерів (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram