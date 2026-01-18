Мирні переговори в США: Умеров розповів, що обговорювали делегації

Секретар СНБО України розповів, що делегацію США проінформували про атаки Росії на енергетику України.

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Рустем Умеров поділився, що українська делегація проінформувала американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

Умеров зазначив, що протягом двох днів він разом з очільником Офісу президента України Кирилом Будановим та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією працювали в США.

Секретар РНБО додав, що з американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

"Ми поінформували наших американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України", - написав Умеров.

Також він додав, що вони предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України. Умеров підкреслив, що фокус був на практичних механізмах їх реалізації та імплементації.

"Домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі", - додав секретар СНБО.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський зауважив, що вже відбулося кілька раундів переговорів й Умеров доповів йому про зустріч з представниками президента США Дональда Трампа.

"Українська команда інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні та постійні російські удари по нашій енергосистемі", - заявив Зеленський.

Переговори з США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на зустрічі в Маямі з представниками США має довести, що Україна ніколи не була перепоною на шляху до миру, тоді як Росія постійним повітряним терором дискредитує дипломатичний процес. Зеленський підкреслив, що російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Він зазначив, що американська сторона має це розуміти.

Також ми писали, що новий очільник Офісу президента України Кирило Буданов коментуючи свою участь в переговорах з представниками США підкреслив, що Україні потрібен справделивий мир й українська делегація буде працювати на результат.

Посол України в США Ольга Стефанішина розповіла, що переговорні команди України та США мають доопрацювати два документи, які можуть бути підписаними у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Стефанішина додала, що мова йде про угоду про гарантії безпеки та економічне процвітання України.

