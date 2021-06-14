Поліція затримала підозрюваного через годину після повідомлення про злочин.

У Харкові в одному з хостелів 43-річний чоловік зґвалтував 17-річну дівчину, яка мешкала в сусідній кімнаті.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Як зазначається, інцидент стався 14 червня об 15:30. За даними слідства, в кімнату, де мешкала дівчина, зайшов 43-річний чоловік, який був її сусідом. Він накинувся на неповнолітню та зґвалтував її. Після вчиненого злочинець пішов із хостелу.

Правоохоронці затримали підозрюваного через годину після повідомлення про злочин. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу).

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.

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Автор: Ірина Погоріла