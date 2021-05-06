За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

У Харківській області затримали раніше судимого 25-річного мешканця міста Чугуєва, який зґвалтував та пограбував жінку.

Читайте такожУ Росії 12-річний школяр зґвалтував 9-річну на очах у братівПро це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що 4 травня до поліції звернулася 34-річна потерпіла.

Жінка розповіла, що того дня познайомилася з чоловіком. Вони разом розпивали спиртні напої. Потім зловмисник пригрозив їй фізичною розправою та зґвалтував. Також нападник відібрав мобільний телефон і банківську картку жінки та втік.

Потерпіла надала правоохоронцям детальний опис зовнішності ґвалтівника. За кілька годин його затримали. За скоєння злочину йому загрожує до шести років позбавлення волі.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Шварц