Сьогодні Росія завдала ракетного удару по Харківщині, вбивши 51 людину.

В Києві затримано чоловіка, який намалював прапори РФ на опорах лінії електропередач та деревах у парку в Харкові. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що сьогодні, 5 жовтня, до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вночі на центральній алеї у парку в Індустріальному районі Харкованевідомий чоловік намалював російські прапори на опорах лінії електропередач та деревах.

В поліції повідомляють, що чоловік втік з місця події та почав переховуватись від працівників поліції.

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В ході проведення оперативних заходів поліція встановила причетність 33-річного чоловіка до скоєння злочину. Працівники карного розшуку ГУНП в місті Київ встановили, що чоловік переховується в Києві і його було затримано.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

В поліції зазначають, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно чоловіка та повідомлення йому про підозру.

Сьогодні Росія завдала ракетного удару по Харківщині

Як повідомляв УНІАН, в той же час саме під цими російськими прапорами було сьогодні на Харківщині окупантами вбито 51 людину у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині.

Ворог вдарив по магазину та кафе, де проходив поминальний обід.

В МВС повідомили, що там перебувало близько 60 осіб. Сім осіб отримали тяжкі поранення, вже ідентифіковано 29 тіл загиблих. Всі інші тіла направлені до відповідних медичних і експертних закладів міста Харкова.

Керівник МВС Ігор Клименко зазначив, що в селі Гроза проживало 330 мешканців, тобто майже з кожного двору, одна людина присутня була на цьому поминальному обіді.

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