Невідомий чоловік почав агресивно поводитись стосовно водія бригади екстреної медичної допомоги, кидатись на авто, намагаючись його пошкодити.

У Харкові чоловік у стані алкогольного сп’яніння напав на медиків швидкої допомоги.

Про це повідомляє "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" у Facebook.

Інцидент стався у четвер, 23 вересня, о 22:48, коли бригада екстреної медичної допомоги виїхала на виклик.

"Невідомий чоловік, перебуваючи у стані хмільного сп‘яніння, почав агресивно поводитись стосовно водія ЕМД, кидатись на авто, намагаючись його пошкодити. Водій спеціалізованого авто ЕМД оперативно зреагував, переставив авто на безпечну відстань та викликав поліцію", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці приїхали на місце інциденту через 5 хвилин, наразі триває перевірка.

"Вкотре закликаємо всіх з повагою ставитися до роботи та майна служби екстреної медичної допомоги, працівники якої у режимі 24/7 рятують людські життя", - зазначили у Центрі меддопомоги.

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Нагадаємо, у серпні на вулиці Зодчих в Києві чоловік з кинджалом напав на бригаду медиків.

Медиків викликала матір чоловіка. Вона повідомила, що у нього сильний напад, "з рота йде піна".

На виклик прибула бригада - лікар і двоє фельдшерів. Однак чоловік зустрів їх зі зброєю в руках. Один з фельдшерів зміг відштовхнути хворого і вони втекли вниз. Чоловік пустився в гонитву, на вулиці знайшов камінь і почав кидати його в машину швидкої. Судячи з фото з місця подій, він побив на автомобілі скло.

Поліція прибула через 20 хвилин, але нападник втік. Пізніше він повернувся додому, як ні в чому не бувало. Там його і затримали.

Автор: Денис Прядко