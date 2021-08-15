Судячи з фото з місця подій, він побив на автомобілі швидкої скло.

На вулиці Зодчих в Києві чоловік з кинджалом напав на бригаду медиків.

Як повідомляє "Київ оперативний", медиків викликала матір чоловіка. Вона повідомила, що у нього сильний напад, "з рота йде піна".

На виклик прибула бригада - лікар і двоє фельдшерів. Однак чоловік зустрів їх зі зброєю в руках. Один з фельдшерів зміг відштовхнути хворого і вони втекли вниз. Чоловік пустився в гонитву, на вулиці знайшов камінь і почав кидати його в машину швидкої. Судячи з фото з місця подій, він побив на автомобілі скло.

Поліція прибула через 20 хвилин, але нападник втік. Пізніше він повернувся додому, як ні в чому не бувало. Там його і затримали.

Стверджується, що нападник постійно вживає алкоголь.

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Нагадаємо, в травні в Харківській області напали на бригаду "швидкої". Двох людей госпіталізували.

Як розповіли в Обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, вночі група людей напала на пункт постійного базування Травневе Валківського відділення екстреної медичної допомоги, де медики очікували виклику.

За інформацією директора установи Віктора Забашти, серйозно постраждали водій і одна з медсестер.

Автор: Дмитро Захаров