У Харкові внаслідок ДТП пішоходу відірвало частину голови.
Про це повідомляє місцеве видання 057.ua.
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Як повідомляється, смертельна аварія сталася на проспекті Льва Ландау. Там під колесами легковика загинув пішохід. За словами очевидців, водій їхав на великій швидкості, а пішохід вибіг на проїжджу частину.
"У поліції факт ДТП підтвердили, на місце виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.
Город Х повідомляє, що аварія сталася на пішохідному переході.
"Автомобіль Mercedes на литовських номерах збив пішохода на смерть. Від удару чоловікові відірвало голову, вона пробила лобове скло і залишилася в салоні машини", - розповіли свідки аварії.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.
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