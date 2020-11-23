За словами очевидців, водій їхав на великій швидкості і збив пішохода.

У Харкові внаслідок ДТП пішоходу відірвало частину голови.

Про це повідомляє місцеве видання 057.ua.

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Як повідомляється, смертельна аварія сталася на проспекті Льва Ландау. Там під колесами легковика загинув пішохід. За словами очевидців, водій їхав на великій швидкості, а пішохід вибіг на проїжджу частину.

"У поліції факт ДТП підтвердили, на місце виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Город Х повідомляє, що аварія сталася на пішохідному переході.

"Автомобіль Mercedes на литовських номерах збив пішохода на смерть. Від удару чоловікові відірвало голову, вона пробила лобове скло і залишилася в салоні машини", - розповіли свідки аварії.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.

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Автор: Катерина Лиманська