Минулого місяця автопарк України поповнили 12,4 тисячі легкових автомобілів з бензиновими двигунами (на 43% більше, ніж торік). Такі дані наводять фахівці "УкрАвтопрому".
Із загальної кількості 2,3 тисячі одиниць (+27%) становлять нові авто, тоді як 10,1 тисячі одиниць – вживані (+48%). У сегменті нових моделей найбільш затребуваною моделлю виявився компактний кросовер Renault Duster.
ТОП-5 нових легкових автомобілів з бензиновими ДВЗ:
- Renault Duster – 223 авто.
- Hyundai Tucson – 203 авто.
- Mazda CX-5 – 187 авто.
- Škoda Kodiaq – 116 авто.
- Škoda Octavia – 108 авто.
Якщо казати про імпортовані вживані бензинові автомобілі, то тут лідером виступає "класика" - відомий мільйонам Volkswagen Golf. Примітним є те, що на другому місці знаходиться ще одна модель від популярного німецького автовиробника – кросовер Volkswagen Tiguan.
ТОП-5 імпортованих вживаних легковиків з бензиновими ДВЗ:
- Volkswagen Golf – 691 авто.
- Volkswagen Tiguan – 587 авто.
- Audi Q5 – 519 авто.
- Nissan Rogue – 519 авто.
- Audi A4 – 336 авто.
Український авторинок – інші новини
Раніше стало відомо, що у листопаді українці придбали 5,5 тисячі вживаних легковиків, які ввезли зі Сполучених Штатів Америки. Якщо казати про бренди, то лідером у ТОП-5 стала Tesla. Серед моделей на першому місці опинився кросовер Tesla Model Y.
Також повідомлялося, що минулого місяця українці придбали майже 4 тисячі легковиків, ввезених з Китаю. Серед нових машин найбільш затребуваним був електричний BYD Leopard 3. Якщо казати про вживані легковики з Китаю, то тут лідером виявився Zeekr 001.