У сегменті імпортованих вживаних бензинових авто найбільший попит мав Volkswagen Golf.

Минулого місяця автопарк України поповнили 12,4 тисячі легкових автомобілів з бензиновими двигунами (на 43% більше, ніж торік). Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Із загальної кількості 2,3 тисячі одиниць (+27%) становлять нові авто, тоді як 10,1 тисячі одиниць – вживані (+48%). У сегменті нових моделей найбільш затребуваною моделлю виявився компактний кросовер Renault Duster.

ТОП-5 нових легкових автомобілів з бензиновими ДВЗ:

Renault Duster – 223 авто. Hyundai Tucson – 203 авто. Mazda CX-5 – 187 авто. Škoda Kodiaq – 116 авто. Škoda Octavia – 108 авто.

Якщо казати про імпортовані вживані бензинові автомобілі, то тут лідером виступає "класика" - відомий мільйонам Volkswagen Golf. Примітним є те, що на другому місці знаходиться ще одна модель від популярного німецького автовиробника – кросовер Volkswagen Tiguan.

ТОП-5 імпортованих вживаних легковиків з бензиновими ДВЗ:

Volkswagen Golf – 691 авто. Volkswagen Tiguan – 587 авто. Audi Q5 – 519 авто. Nissan Rogue – 519 авто. Audi A4 – 336 авто.

Раніше стало відомо, що у листопаді українці придбали 5,5 тисячі вживаних легковиків, які ввезли зі Сполучених Штатів Америки. Якщо казати про бренди, то лідером у ТОП-5 стала Tesla. Серед моделей на першому місці опинився кросовер Tesla Model Y.

Також повідомлялося, що минулого місяця українці придбали майже 4 тисячі легковиків, ввезених з Китаю. Серед нових машин найбільш затребуваним був електричний BYD Leopard 3. Якщо казати про вживані легковики з Китаю, то тут лідером виявився Zeekr 001.

