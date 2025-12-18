/Колаж УНІАН, фото - Volkswagen, Renault

Минулого місяця автопарк України поповнили 12,4 тисячі легкових автомобілів з бензиновими двигунами (на 43% більше, ніж торік). Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎

Із загальної кількості 2,3 тисячі одиниць (+27%) становлять нові авто, тоді як 10,1 тисячі одиниць – вживані (+48%). У сегменті нових моделей найбільш затребуваною моделлю виявився компактний кросовер Renault Duster. 

ТОП-5 нових легкових автомобілів з бензиновими ДВЗ:

  1. Renault Duster – 223 авто.
  2. Hyundai Tucson – 203 авто.
  3. Mazda CX-5 – 187 авто.
  4. Škoda Kodiaq – 116 авто.
  5. Škoda Octavia – 108 авто.

Якщо казати про імпортовані вживані бензинові автомобілі, то тут лідером виступає "класика" - відомий мільйонам Volkswagen Golf. Примітним є те, що на другому місці знаходиться ще одна модель від популярного німецького автовиробника – кросовер Volkswagen Tiguan. 

ТОП-5 імпортованих вживаних легковиків з бензиновими ДВЗ:

  1. Volkswagen Golf – 691 авто.
  2. Volkswagen Tiguan – 587 авто.
  3. Audi Q5 – 519 авто.
  4. Nissan Rogue – 519 авто.
  5. Audi A4 – 336 авто.

Український авторинок – інші новини

Раніше стало відомо, що у листопаді українці придбали 5,5 тисячі вживаних легковиків, які ввезли зі Сполучених Штатів Америки. Якщо казати про бренди, то лідером у ТОП-5 стала Tesla. Серед моделей на першому місці опинився кросовер Tesla Model Y.

Також повідомлялося, що минулого місяця українці придбали майже 4 тисячі легковиків, ввезених з Китаю. Серед нових машин найбільш затребуваним був електричний BYD Leopard 3. Якщо казати про вживані легковики з Китаю, то тут лідером виявився Zeekr 001. 

