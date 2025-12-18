Дослідник багато років спостерігає за пробудженням пізньоцвіта анкарського, але такого ще не бачив.

На півдні Одеської області, у Національному природному парку "Тузловські лимани", дуже ранорозцвіла рідкісна квітка, яку у народі називають "брандушкою".

Як розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, брандушка - пізньоцвіт анкарський (Colchicum ancyrense) - занесений до Червоної книги України, як вразливий вид. За словами дослідника, він багато років поспіль спостерігає за пробудженням пізньоцвіта анкарського на Різдво неподалік від міста Татарбунари на Одещині.

Ареал брандушки, каже науковець, у цих краях щорічно скорочується - дивовижна рослина може скоро взагалі зникнути, як колись зникла з нашого національного парку. Тому торік нацпарк звернувся за дозволом у Міндовкілля, щоб цю рослину пересадити з незаповідної місцевості на територію "Тузлівських лиманів", де вона колись зустрічалась.

"І нацпарку це вдалося зробити. Восени цього року було висаджено рослини на 3 ділянках. І ось диво. Не дочекавшись Різдва і Нового року у рослин зявились квіточки в середині воєнного грудня 2025 ррку… Цей факт унікальний і свідчить про можливості відтворення рослини і, по-друге, - що в природі наявні зміни, які "пробудили" квітку", - пояснив Русєв.

Він стверджує: це неймовірно ранній строк появи брандушек. За понад 30 років, що він спостерігаю за такими рослинами біля Татарбунар, такого раннього строку пробудження рослини зареєстровано ще не було.

