У мережі показали відео інциденту.

У Харкові напередодні ввечері молодий чоловік намагався накласти на себе руки, зістрибнувши з балкона нещодавно побудованого ТРЦ "Нікольський". В кінці травня у цьому ТРЦ сталася пожежа.

Відео вчорашнього інциденту поширили місцеві Телеграм-канали.

"Тип на фото намагався зістрибнути з балкона в ТЦ, але був затриманий охороною. Зі слів очевидців хлопець вирішив стрибнути через нерозділене кохання", - пише "ХС Харьков".

У мережі також показали відео інциденту:

Як пише "Об'єктив", двоє охоронців ТРЦ вчасно зняли чоловіка з козирка одного з балконів, що виходять на вулицю, і спустили на перший поверх. У прес-службі поліції інформацію про подію підтвердили.

"О 20:08 в поліцію надійшло повідомлення від охорони торгово-розважального центру про те, що невідомий намагався вистрибнути з 4 поверху будівлі. Інформацію зареєстрували в єдиному обліку заяв і повідомлень", – розповіли виданню в обласному "главку".

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Автор: Юрій Годован