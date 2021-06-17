У Харкові напередодні ввечері молодий чоловік намагався накласти на себе руки, зістрибнувши з балкона нещодавно побудованого ТРЦ "Нікольський". В кінці травня у цьому ТРЦ сталася пожежа.
Відео вчорашнього інциденту поширили місцеві Телеграм-канали.
"Тип на фото намагався зістрибнути з балкона в ТЦ, але був затриманий охороною. Зі слів очевидців хлопець вирішив стрибнути через нерозділене кохання", - пише "ХС Харьков".
У мережі також показали відео інциденту:
Як пише "Об'єктив", двоє охоронців ТРЦ вчасно зняли чоловіка з козирка одного з балконів, що виходять на вулицю, і спустили на перший поверх. У прес-службі поліції інформацію про подію підтвердили.
"О 20:08 в поліцію надійшло повідомлення від охорони торгово-розважального центру про те, що невідомий намагався вистрибнути з 4 поверху будівлі. Інформацію зареєстрували в єдиному обліку заяв і повідомлень", – розповіли виданню в обласному "главку".
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