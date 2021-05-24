На момент інциденту всередині перебували сотні відвідувачів та співробітників.

У Харкові сталася пожежа в ТРЦ "Нікольський" на вулиці Пушкінській.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на заступника начальника Головного управління ДСНС Харківщини Анатолія Торяника.

Він уточнив, що зайнялося будівельне сміття, "страшного нічого немає", спрацювала система оповіщення та пожежна сигналізація.

В основних приміщеннях ТРЦ було задимлення. На відео з соцмереж було видно відкритий вогонь у ТРЦ з боку вулиці Громадянської.

У момент пожежі у центрі було близько 200 працівників та відвідувачів. Усі вони евакуювалися самостійно. Будівельне сміття загасили рятувальники спільно з працівниками ТРЦ, задимлення вже немає.

За даними ЗМІ, ТРЦ "Нікольський" у Харкові відкрили 21 травня. П'ятиповерхову будівлю зводили понад 14 років - роботи розпочалися у 2007. Не один рік через зміну власників, пошук інвесторів тощо на місці ТРЦ був котлован. До ТРЦ вестиме новий підземний перехід метро на станцію "Майдан Конституції".

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Автор: Юрій Годован