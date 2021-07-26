Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною пожежі може бути замикання силового кабелю.

В найбільшому житловому масиві Харкова з-під землі вирвався вогненний стовп.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Труха.

Інцидент стався в понеділок, 26 липня, на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв праці.

На кадрах видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною пожежі може бути замикання силового кабелю. На місце події прибула аварійна служба.

У прес-службі "Харківобленерго" місцевому виданню STATUS QUO повідомили, що ця кабельна лінія не належить підприємству і не знаходиться на його балансі.

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Автор: Денис Прядко