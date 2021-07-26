В найбільшому житловому масиві Харкова з-під землі вирвався вогненний стовп.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал Труха.
Інцидент стався в понеділок, 26 липня, на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв праці.
На кадрах видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною пожежі може бути замикання силового кабелю. На місце події прибула аварійна служба.
У прес-службі "Харківобленерго" місцевому виданню STATUS QUO повідомили, що ця кабельна лінія не належить підприємству і не знаходиться на його балансі.
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