У Харкові сьогодні ввечері на сходинках супермаркету застрелили чоловіка.
Про це пише Newsroom з посиланням на інформацію місцевих Телеграм-каналів і соцмереж.
"У провулку Отакара Яроша біля ЖК" Ультра "(на сходинках "АТБ") застрелили людину, купа поліції", - написали очевидці.
Джерела видання в поліції інформацію про вбивство підтверджують. Правоохоронцям про злочин повідомили місцеві жителі - вони почули один постріл. Прибулі медики констатували смерть жертви, її особу поки не встановлено.
"Вбивство сталося близько 19:30. Виклик на "103" надійшов о 19:40. Зі слів очевидців, вбили молодика пострілом в голову. На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП в Харківській області, проїзд на місці події перекритий", - пише Телеграм-канал "Харьков 1654".
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