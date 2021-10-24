Смертельна аварія сталася в Херсонській області. Позашляховик на шаленій швидкості влетів у дерево, серед загиблих діти.
Про це повідомляє прес-службу ДСНС України.
Трагедія сталася в ніч на 24 жовтня, близько 01:00, на дорозі між селами Давидів Брід та Мала Олександрівка Бериславського району. Автомобіль Volkswagen Touareg на шаленій швидкості протаранив дерево.
В результаті аварії загинули чотири людини, в тому числі двоє дітей 2006 року народження. При цьому ще двоє дітей 2004 року народження госпіталізували. Медики діагностували у них травми різного ступеня тяжкості.
Читайте такожЗвіряче вбивство копа в Чернігові: під суд підуть не лише підліткиЯк раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області у ДТП за участю двох вантажівок живцем згорів один з водіїв.
За попередньою інформацією, рухаючись у бік Одеси, водій фури не впорався з керуванням і врізався в іншу, яка була припаркована на узбіччі. Від удару вантажівка, що допустила зіткнення, загорілася, водій загинув.
У соціальних мережах очевидці повідомляють, що НП сталася біля Алтестово. Обидві фури були з вантажем. Як зазначається, тіло в кабіні вантажівки, що загорілася, "перетворилося майже на вугілля".