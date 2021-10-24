Всього в аварії загинули чотири людини

Смертельна аварія сталася в Херсонській області. Позашляховик на шаленій швидкості влетів у дерево, серед загиблих діти.

Про це повідомляє прес-службу ДСНС України.

Трагедія сталася в ніч на 24 жовтня, близько 01:00, на дорозі між селами Давидів Брід та Мала Олександрівка Бериславського району. Автомобіль Volkswagen Touareg на шаленій швидкості протаранив дерево.

В результаті аварії загинули чотири людини, в тому числі двоє дітей 2006 року народження. При цьому ще двоє дітей 2004 року народження госпіталізували. Медики діагностували у них травми різного ступеня тяжкості.

Читайте такожЗвіряче вбивство копа в Чернігові: під суд підуть не лише підліткиЯк раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області у ДТП за участю двох вантажівок живцем згорів один з водіїв.

За попередньою інформацією, рухаючись у бік Одеси, водій фури не впорався з керуванням і врізався в іншу, яка була припаркована на узбіччі. Від удару вантажівка, що допустила зіткнення, загорілася, водій загинув.

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що НП сталася біля Алтестово. Обидві фури були з вантажем. Як зазначається, тіло в кабіні вантажівки, що загорілася, "перетворилося майже на вугілля".

Автор: Анастасія Горбачова