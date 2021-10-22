Одна з фур була припаркована на узбіччі, а інша в неї врізалася.

В Одеській області в ДТП за участю двох вантажівок живцем згорів один із водіїв.

Як передали у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася ввечері 21 жовтня на 451 км траси Київ – Одеса.

За попередньою інформацією, рухаючись у бік Одеси, водій фури не впорався з керуванням і врізався в іншу, яка була припаркована на узбіччі. Від удару вантажівка, що допустила зіткнення, загорілася, водій загинув.

Зараз на місці події рятувальники провели роботи з пожежогасіння. Поліцейські вирішують питання про правову кваліфікацію того, що сталося.

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Водіїв просять бути обережними: на даній ділянці дороги обмежено рух транспорту, у бік Одеси рух здійснюється по одній смузі.

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що НП сталася біля Алтестово. Обидві фури були з вантажем. Як зазначається, тіло в кабіні вантажівки, що загорілася, "перетворилося майже на вугілля".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області в автомобілі згорів начальник охорони приватної компанії, який раніше працював у правоохоронних органах.

Автор: Лариса Козова