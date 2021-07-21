У столичному міжнародному аеропорту "Київ" затримали чоловіка, який накинувся з ножем на співробітника поліції за зауваження.

Про це повідомили в київському управлінні Нацполіції.

Інцидент стався близько 5 години вечора 20 липня. Дізнавшись, що порушник курить в залі очікування, співробітник полку поліції особливого призначення № 2, перебуваючи при виконанні службових обов'язків, зробив йому зауваження.

У відповідь на це затриманий почав розмахувати перед правоохоронцем ножем.

Поліцейський власноруч втихомирив буяна і передав його прибулим слідчим. Ним виявився житель столиці 1977 року народження, який вже потрапляв у поле зору поліції за адміністративні правопорушення та незаконний обіг наркотиків.

Зараз йому загрожує до 15 років в'язниці або навіть довічне позбавлення волі за посягання на життя співробітника поліції (ст. 348 КК).

Розпочато досудове розслідування, наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.

Нагадаємо, що в червні в селі Маринин на Рівненщині чоловік напав на правоохоронця і проколов його вилами.

А на початку року в Києві чоловік зламав зап'ястя патрульному поліцейському, який приїхав на виклик про домашнє насильство.