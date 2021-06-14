На правоохоронця напали під час виконання службових обов'язків.

У селі Маринин, що на Березнівщині в Рівненській області чоловік з вилами напав на правоохоронця.

Про це розповіли у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Медиків о 16:05 викликала інша поліцейська.

"Під час виконання службових обов'язків колезі прокололи ногу вилами", - повідомила жінка.

Фельдшерська бригада оглянула 31-річного потерпілого. Він скаржився на біль у стегні та незначну кровотечу в ділянці рани. Власне кривдника медики не бачили: він нібито зачинився у своєму помешканні.

Бригада швидкої обробила рану поліцейському, наклала асептичну пов'язку та ввела знеболювальні препарати. Попередній діагноз: колота рана в нижній третині правого стегна.

Працівники "екстренки" запропонували транспортувати потерпілого до лікарні, проте він відмовився.

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Автор: Катерина Комолова