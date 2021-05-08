Інформація про замінування надійшла на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції.

У Києві поліція перевіряє інформацію про замінування аеропорту та ряду медичних установ.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

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«Сьогодні на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування аеропорту «Київ» та ряду медичних установ, розташованих на території столиці», - йдеться у повідомленні.

Наразі працівники поліції оглядають прилеглі території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.

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Автор: Світлана Закелова