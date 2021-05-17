У Київському метро зупинили рух потягів червоною гілкою через падіння пасажира під потяг.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської міської держадміністрації.
"Зупинено рух потягів на Червоній лінії метро. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.
Там повідомили, що на "червоній" гілці поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", а також від станції "Дарниця" до станції "Лісова".
Станції "Арсенальна", "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна" зачинено для пасажирів.
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