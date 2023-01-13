Правоохоронці знешкодили банду, яка налагодила злочинний бізнес у центрі України.

В Полтавській області СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке тероризувало населення регіону. Про це повідомляє прес-центр відомства.

Основним напрямком діяльності банди була торгівля наркотиками та психотропними речовинами. Крім того, бандити налагодили виробництво власної зброї: в підпільному цеху травматичні пістолети переробляли в бойові зразки.

"Зловмисники намагались залякувати людей, щоб запобігти зверненням до правоохоронних органів щодо діяльності банди. У таких випадках учасники угруповання погрожували громадянам насильством або фізичною розправою", – кажуть в СБУ.

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До складу банди входило до 10 осіб, у тому числі раніше судимі за тяжкі злочини. Командував групою місцевий кримінальний авторитет.

За результатами проведених обшуків організатору та шістьом учасникам угруповання повідомлено підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу. Решті учасників підозри готуються. Затриманих планують відправити під арешт.

Злочинність в Україні

Згідно з даними міжнародних аналітиків, Україна посідає 57 місце серед 136 країн світу за рівнем злочинності. На одну сходинку вище, тобто з більш високим рівнем злочинності, опинилися США.

За даними поліції, в перші місяці війни рівень звичайної злочинності в Україні скоротився вдвічі. Однак з'явився в масовій кількості інший вид злочинів - воєнні.

Правоохоронці попередили, що злочинці адаптувалися до воєнних умов і придумали нові незаконні схеми збагачення.

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