При падінні з такої висоти у людини практично не було шансів вижити.

У Києві в одному з гіпермаркетів Святошинського району сталася трагедія: обірвався ліфт з пасажиром. Людина загинула.

Читайте такожУ Києві обірвався ліфт із медиками "швидкої"

Про це у Facebok повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Як повідомляється, кабіна ліфту пролетіла 6 метрів і впала на швидкості у шахту.

У 52-річного вантажника ТЦ шансів вижити у такій ситуації було мало. Він помер до приїзду швидкої.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська