Від отриманих травм пасажир ліфта загинув на місці / фото УНІАН
У Києві в одному з гіпермаркетів Святошинського району сталася трагедія: обірвався ліфт з пасажиром. Людина загинула.
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Про це у Facebok повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
Як повідомляється, кабіна ліфту пролетіла 6 метрів і впала на швидкості у шахту.
У 52-річного вантажника ТЦ шансів вижити у такій ситуації було мало. Він помер до приїзду швидкої.
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