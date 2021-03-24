На Троєщині, де комунальники зносять незаконні МАФи, один з чоловіків погрожував самоспаленням.

У Києві на Троєщині чоловік заліз на дах МАФу, облився бензином і погрожує спалити себе.

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Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv LIVE.

За даними каналу, на Троєщині вже другий день комунальники зносять незаконні МАФи.

Як видно, на місці вже присутні правоохоронці.

"Проте один чоловік заліз на МАФ, захищаючи своє майно, облив себе бензином і збирається себе підпалити", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу Киев Сейчас, інцидент трапився на пр. Маяковського.

Станом на 11:08 стало відомо, що чоловік спустився на землю та вже не погрожує самоспаленням. Але на місці ще чергує швидка і поліція. Автомобіль для демонтажу кіоску відігнали

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Автор: Катерина Лиманська