У Київському житловому масиві Позняки евакуатор намагався забрати на штрафмайданчик неправильно припаркований автомобіль, попри те, що в його салоні перебувала дитина.
Читайте такожУ Житомирі перекинулася автоцистерна з газом: мешканців прилеглих будинків евакуювали (фото, відео)
Про це в Telegram-каналі «ХК» повідомили очевидці подій. Стверджується, що водій евакуатора не звертав жодної уваги на матір дитини, що кричала поруч, і вантажив машину. Зупинило його тільки втручання перехожих.
Інцидент активно обговорюють у Facebook. Багато хто вказує і на безвідповідальну поведінку дорослого, який неправильно припаркував машину і залишив дитину замкненою в салоні.
Більше новин на тему
- У Києві евакуатор розбив чотири припарковані машини (відео)
- Під Дніпром загинув водій легковика після зіткнення з опорою мосту (фото)
- У Києві водій легковика вибіг з салону за квітами і влаштував кумедну ДТП (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram