Стверджується, що водій евакуатора не звертав жодної уваги на матір дитини і вантажив машину.

У Київському житловому масиві Позняки евакуатор намагався забрати на штрафмайданчик неправильно припаркований автомобіль, попри те, що в його салоні перебувала дитина.

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Про це в Telegram-каналі «ХК» повідомили очевидці подій. Стверджується, що водій евакуатора не звертав жодної уваги на матір дитини, що кричала поруч, і вантажив машину. Зупинило його тільки втручання перехожих.

Інцидент активно обговорюють у Facebook. Багато хто вказує і на безвідповідальну поведінку дорослого, який неправильно припаркував машину і залишив дитину замкненою в салоні.

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Автор: Дмитро Захаров