На місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій працюють усі відповідні служби.

У Києві на Подолі відбулося зіткнення трамваїв. Попередньо постраждали шестеро людей. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"На місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються. Попередньо постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу. Трамваї № 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного", - йдеться у повідомленні столичної влади.

За інформацією Патрульної поліції, рух транспорту вул. Глибочицькою ускладнений в обох напрямках.

Водночас, місцеві пабліки повідомляють, що трамвай без водія зʼїхав згори, розбивши близько 10 машин, і зупинився він, врізавшись в трамвай, який рухався на зустріч.

"Трамвай на повній швидкості врізався в близько 10 автівок і зупинився тільки об інший трамвай. Наразі невідомо про кількість постраждалих", - мовиться у Telegram-каналах.

Інциденти у Києві

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві внаслідок падіння дерева загинула жінка, ще трьох людей госпіталізували до лікарні.

Інцидент стався у парку імені Тараса Шевченка. Ввечері 30 липня поліцейським повідомили, що через падіння дерева постраждали троє жінок та чоловік. Одна з поранених померла у лікарні, ще одна - перебуває у важкому стані.

За вказаним фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за статтею 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

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