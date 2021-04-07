У Києві невідомі пошкодили тролейбус / Facebook

У Деснянському районі Києва невідомі розбили камінням лобове скло тролейбуса. 

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Фото з місця подій опубліковано в Facebook-спільноті dtp.kiev.ua. Інцидент стався на проспекті Маяковського.

"Пр. Маяковського, 38/10. Розбите скло в тролейбусі, поруч три камені від бруківки, на місці поліція і люди. Швидше за все, наш народ образився що їх не хочуть возити", - йдеться в публікації. 

Локдаун в Києві

  • З 5 квітня в Києві ввели жорсткі карантинні обмеження - громадський транспорт приймає тільки пасажирів зі спецпропусками. 
  • Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори. 

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Автор: Дмитро Захаров