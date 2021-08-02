У Деснянському районі Києва поліцейські виявили п'яного водія маршрутки, який перевозив пасажирів.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.
Зазначається, що на вулиці Милославській інспектори відділу безпеки дорожнього руху виявили водія автобусу Ataman, що здійснював перевезення пасажирів, з явними ознаками алкогольного сп'яніння.
"Чоловік відмовився пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, мотивуючи це тим, що не хоче витрачати час", - розповіли у поліції.
Крім того, патрульні з'ясували, що чоловік взагалі не повинен сідати за кермо, адже минулого року його обмежили у праві керування транспортними засобами.
Читайте такожЗагинули на побаченні: з'явилися моторошні деталі смерті молодої пари у парку Львова (фото, відео)Так, водія відсторонили від керування та склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженою у праві керування). Про подію також повідомили перевізника.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві неадекватні підлітки накинулися на перехожого й задули його газом. У мережі вже показали відео.
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