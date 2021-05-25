На Дніпрі побачили некеровану баржу / фото "Київ Оперативний"
У Києві на Дніпрі побачили некеровану баржу.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".
"Надійшла інформація про те, що по Дніпру дрейфує некерована баржа", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, один з очевидців викликав на місце патрульних. Копи повідомили, що дійсно баржа звідкілясь відірвалась і просто хаотично пливе за течією.
У Києві некерована баржа дрейфує по Дніпру
Згодом стало відомо, що некеровану баржу вдалося опанувати, але "схоже, що десь і з чимось вона таки зіштовхнулася, бо кран вже просто валяється", - повідомив "Київ Оперативний".
Некерована баржа припливла
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