Скоріше за все, баржа звідкілясь відірвалась і просто пливе за течією.

У Києві на Дніпрі побачили некеровану баржу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

"Надійшла інформація про те, що по Дніпру дрейфує некерована баржа", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, один з очевидців викликав на місце патрульних. Копи повідомили, що дійсно баржа звідкілясь відірвалась і просто хаотично пливе за течією.

Згодом стало відомо, що некеровану баржу вдалося опанувати, але "схоже, що десь і з чимось вона таки зіштовхнулася, бо кран вже просто валяється", - повідомив "Київ Оперативний".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська