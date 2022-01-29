Жінка виконувала обов'язки начальника відділення поштового зв'язку.

Колишню заступницю начальника одного з київських відділень "Укрпошти" підозрюють у крадіжці поштових марок на суму близько 800 тис. гривень.

Про це розповіли у прес-службі столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, зазначена службова особа з липня до серпня 2019 року, виконуючи обов'язки начальника відділення поштового зв'язку, привласнила знаки поштової оплати (поштові марки), що належать АТ "Укрпошта", на загальну суму близько 800 тис. гривень.

Зазначається, що вкраденим жінка надалі розпорядилась на власний розсуд.

Їй повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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А поштова служба Іспанії випустила серію марок із зображенням чотирьох кольорів шкіри в межах своєї компанії з боротьби з нерівністю та расизмом. Однак світліші марки зробили дорожчими.

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