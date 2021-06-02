Віктор Гвоздь помер під час відпочинку в Єгипті 28 травня.

У Києві сьогодні попрощаються з колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України Віктором Гвоздем. 28 травня він загинув під час відпочинку в Єгипті.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Трагічний інцидент стався поблизу єгипетського курорту Дахаб. 62-річному Гвоздю стало погано під час дайвінгу - на поверхню він спливти не зумів. Його дістали рятувальники без ознак життя. Прибулі на місце медики врятувати його не зуміли.

Віктор Гвоздь: що про нього відомо

Генерал-лейтенант Віктор Гвоздь - український військовий, розвідник, дипломат і вчений. Президент незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень "Борисфен Інтел".

У 1993-1995 роках брав участь у миротворчих операціях ООН на території колишньої Югославії. Був аташе з оборони при Посольстві України в Хорватії, Боснії і Герцеговині, заступником начальника військово-дипломатичного управління Міноборони, членом делегації країни в Раді Безпеки ООН, служив в СБУ.

З 27 лютого 2014 року до 29 квітня 2016 року очолював Службу зовнішньої розвідки України.

У 2019 отримав ступінь доктора військових наук. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

У нього залишилася дружина і двоє дітей.

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Автор: Юрій Годован