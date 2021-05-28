Віктор Гвоздь занурився у воду, але на поверхню не виплив.

Сьогодні вранці, 28 травня, у Єгипті під час дайвінгу стало погано колишньому главі Служби зовнішньої розвідки (2014-2016 рр.) Віктору Гвоздю.

Чоловік помер у лікарні, повідомляє "Обозреватель" із посиланням на джерела.

Інцидент стався поблизу міста Дахаб. За даними "Обозревателя", Гвоздь занурився у воду, але на поверхню не виплив.

Рятувальники знайшли чоловіка, на березі йому провели серцево-легеневу реанімацію і доставили в госпіталь. Однак, лікарі констатували смерть українця. Точну причину смерті встановлять за результатами розтину.

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За попередньою інформацією, Гвоздь разом із дружиною відпочивав у єгипетському готелі Jaz Dahabeya Dahab.

"Обозреватель" зазначає, що колишній глава СЗР захоплювався дайвінгом і подорожував із цим хобі по світу.

Віктор Гвоздь: що про нього відомо

Генерал-лейтенант Віктор Гвоздь - український військовий, розвідник, дипломат і науковець. Президент незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень "Борисфен Інтел".

У 1993-1995 роках брав участь у миротворчих операціях ООН на території колишньої Югославії. Був аташе з питань оборони при посольстві України в Хорватії, Боснії і Герцеговині, заступником начальника військово-дипломатичного управління Міноборони, членом делегації країни в Раді Безпеки ООН, служив в СБУ.

З 27 лютого 2014 року до 29 квітня 2016 р. очолював Службу зовнішньої розвідки України.

У 2019 р. здобув науковий ступінь доктора військових наук. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

У нього залишилася дружина і двоє дітей.

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Автор: Олександр Топчій