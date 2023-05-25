Рух у напрямку Києва було перекрито.

У Київській області, на автодорозі Харків – Київ, вибухнув бензовоз, унаслідок чого його водій загинув, а на місці події сталася значна пожежа.

"Внаслідок вибуху бензовоза загинув водій. Трагедія сталась близько 12 години по автодорозі Харків - Київ, біля населеного пункту Бзів, що в Броварському районі Київщини", - повідомив у своєму Telegram-каналі керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Нєбитов розповів, що під час руху автомобіль втратив курсову стійкість та з’їхав у кювет, а потім сталося займання.

Відео дня

Водночас у Telegram-каналі Патрульної поліції України зазначається, що дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки сталася на 63 км автодороги М-03 Київ - Харків - Довжанський в напрямку Києва.

"Наразі рух в напрямку міста Києва перекритий. Організовано реверсивний рух. Патрульні забезпечують охорону місця події, регулюють дорожній рух та спрямовують транспортні засоби в об'їзд через місто Березань", - йдеться у повідомленні.

На місці автопригоди працюють рятувальники, щоб локалізувати пожежу.

Згодом Державна служба України з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі повідомила, що загорання бензовозу було ліквідоване.

"Бензовоз з’їхав у кювет, де сталося загорання 15-кубової ємності з бензином… Причина пожежі встановлюється", - зазначили в ДСНС.

ДТП в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями в Одеській області на міжнародній трасі на румунський Бухарест було заблоковано рух через перекидання фури. Йдеться про автомобільну дорогу М-15 Одеса-Рені (на Бухарест).

У середу 10 травня на трасі Київ – Чоп у Львівській області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули троє людей – мати та дві її доньки.

Крім того в Одеській області сталося моторошна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої зазнали травм шестеро людей, в тому числі 3-річна дитина.

Вас також можуть зацікавити новини: