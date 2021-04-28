ДТП сталася на території тролейбусного депо.

У Києві сталася ДТП за участю трьох тролейбусів.

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Про це у Facebook розповів засновник проекту Wetravel Еміль Салманов.

За його словами, ДТП сталася на території Куренівського тролейбусного депо.

"У Куренівському тролейбусному депо сьогодні проходив конкурс водійської майстерності (жарт). Всі 3 тролейбуси - гармошки", - розповів Салманов.

Подробиці інциденту і причини ДТП невідомі.

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Автор: Катерина Лиманська