У Києві в ДТП потрапили три тролейбуси / фото Еміль Салманов, Facebook
У Києві сталася ДТП за участю трьох тролейбусів.
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Про це у Facebook розповів засновник проекту Wetravel Еміль Салманов.
За його словами, ДТП сталася на території Куренівського тролейбусного депо.
"У Куренівському тролейбусному депо сьогодні проходив конкурс водійської майстерності (жарт). Всі 3 тролейбуси - гармошки", - розповів Салманов.
Подробиці інциденту і причини ДТП невідомі.
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