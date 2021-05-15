У Києві в будинку на бульварі Академіка Вернадського пролунав вибух. Внаслідок інциденту постраждав власник квартири, його госпіталізували. На місці працюють профільні служби.
Читайте такожУ Дніпрі чоловік забарикадувався у квартирі та погрожував підірвати будинок - ЗМІ (фото)Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу.
Внаслідок інциденту пошкоджено вікна квартири, а також вікна сусідніх помешкань.
На момент події в приміщенні перебував 65-річний власник квартири, який отримав травми різного ступеня тяжкості.
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