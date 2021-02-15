Підозрюваний, серед іншого, вчиняв насильницькі дії до полонених військовослужбовців Збройних сил України.Йому оголосили про підозру.

Правоохоронці повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створенні терористичної організації колишньому заступнику міністра інформації так званої «ДНР».

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, колишньому заступнику міністра інформації так званої «ДНР» повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створенні терористичної організації (ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

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За даними слідства, у 2014 році громадянин України вступив до терористичної організації «ДНР» і брав участь у її діяльності. Зокрема, він вчиняв насильницькі дії до полонених військовослужбовців Збройних сил України. У червні 2015 року підозрюваного було призначено на посаду так званого «заступника міністра інформації «ДНР», він відповідав за формування інформаційної політики та пропаганди цієї терористичної організації. Також чоловік брав участь у публічних заходах, на яких закликав до участі в незаконних виборах на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей та до приєднання так званих «ДНР» і «ЛНР» до Російської Федерації.

Наразі слідчому судді подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Вікторія Токарєва