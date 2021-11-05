Наразі членам організованої групи повідомлено про підозру.

У Києві лабораторія продавала підроблені тести на коронавірус за ціною від 900 до 1800 гривень. До організованої групи входили лікар-терапевт, адміністратор та ще двоє працівників медустанови.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Зокрема, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру шістьом особам, четверо з яких є працівниками медичної лабораторії, за фактом виготовлення та збуту громадянам підроблених довідок про негативний тест на COVID-19 без проходження відповідних досліджень (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального Кодексу України).

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що працівники лабораторії, діючи у складі організованої групи, запровадили протиправний механізм особистого збагачення шляхом складання та збуту зацікавленим особам завідомо підроблених офіційних документів – тестів на коронавірус.

Читайте такожЩе одна область переходить у "червону" зону карантинуВстановлено, що працівники лабораторії упродовж грудня 2020 – березня 2021 року на замовлення громадян складали та збували завідомо підроблені медичні довідки без проходження відповідних досліджень. Вартість довідок коливалася від 900 до 1800 гривень.

У ході досудового розслідування задокументовано складання та збут учасниками організованої групи не менше 19 підроблених тестів.

Наразі членам організованої групи, серед яких лікар-терапевт, адміністратор та ще двоє працівників медустанови, повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МОЗ розповіли, як люди без тесту чи COVID-сертифікату можуть потрапити у ТРЦ.

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Автор: Віталій Саєнко