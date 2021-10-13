Займання виникло у пральній машині, а потім вогонь розповсюдився на коридор квартири.

У Києві вночі горіла квартира у житловому будинку на проспекті Науки, 18, що у Голосіївському районі.

За інформацією столичного Головного управління ДСНС, повідомлення про пожежу в одній із квартир на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку надійшло 12 жовтня о 22:46. У ванній кімнаті, в пральній машині, виникло займання з розповсюдженням вогню на коридор квартири.

О 23:07 рятувальники локалізували пожежу на площі 5 кв.м, а о 23:12 - ліквідували.

"Під час гасіння займання було виявлено труп чоловічої статі 1941 року народження. Чоловік був у лежачому положені в напрямку руху до виходу з квартири", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Інна Андаліцька