Дим від пожежі видно з інших районів міста.

У центрі Києва сьогодні вранці виникла масштабна пожежа на даху будинку. Інцидент стався на вулиці Михайлівській біля повороту на Костьольну.

Про це пише "Київ Оперативний", публікуючи відео з місця події.

На місце приїхали рятувальники ДСНС. Дим, що йде з даху, видно з інших районів столиці, зокрема - з Подолу.

Пізніше у прес-службі столичного управління ДСНС уточнили, що пожежа сталася в Шевченківському районі на вулиці Костельній 2В. Про неї стало відомо о 7:36.

"На місце події відразу було направлено рятувальників з найближчих Державних пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 кв.м. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 08:14 пожежу на площі 200 кв.м локалізовано. Наразі здійснюється ліквідація пожежі та евакуація мешканців", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що з вогнем борються 10 одиниць спецтехніки та 39 рятувальників.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Юрій Годован