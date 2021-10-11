У центрі Одеси в готелі знайшли мертвим чоловіка, вже стала відома можлива причина смерті.
Про інцидент в Одесі повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що надзвичайна подія сталася в готелі "Зірка", що розташований на вул. Успенській.
Згідно з повідомленням, в одному з номерів 39-річному чоловікові стало зле, і він втратив свідомість. Коли на місце прибули правоохоронці, чоловік вже був мертвим.
Читайте такожВ Одесі під колесами пасажирського потягу загинув чоловік, який сидів на коліях з алкоголемЗа попередніми даними, причиною смерті міг стати тромб, що відірвався.
Напередодні смерті чоловік нібито вживав спиртні напої.
Проводяться відповідні невідкладні заходи.
Раніше в Одеській області трапився трагічний інцидент – в машині згорів начальник охорони приватної аграрної компанії, який раніше працював у правоохоронних органах.
Загиблому близько 60 років – він 1962 року народження. Правоохоронці вважають, що чоловік міг загинути в наслідок нещасного випадку.
У мережі з'явилася інформація, що у чоловіка під час куріння в авто стався серцевий напад. Можливо, пожежу в машині спровокувала сигарета, яка випала.
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