Затримувати хулігана довелося патрульним, яких викликала жінка.

У Києві побачення з чоловіком з інтернету закінчилося для жінки викликом правоохоронців.

Деталі інциденту описує Патрульна поліція столиці на своїй сторінці у Facebook.

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Після знайомства киянка запросила чоловіка додому, однак той увірвався до квартири та почав погрожувати пістолетом їй та її подрузі.

"Одна з жінок змогла вибігти з квартири та зателефонувала до поліції. Патрульні на шляху до вулиці Арсенальної, де сталася подія, підтримували з нею телефонний зв'язок. У під'їзді інспектори зустріли чоловіка, який ішов тримаючи в руках предмет, схожий на зброю. Патрульні швидко вибили у нього предмет з рук та затримали чоловіка", - йдеться у повідомленні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції.

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Автор: Юрій Годован